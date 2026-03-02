SEGRE

Rècord en la Caminada de l’Urgell amb 280 participants

Els inscrits podien escollir entre dos recorreguts, de 8,5 i 17,5 km. - LAIA PEDRÓS

Laia Pedrós

La 24 edició de la Caminada de l’Urgell, organitzada per l’Associació Excursionista de l’Urgell, va registrar ahir rècord de participació amb 280 inscrits que es van afegir a la trentena de voluntaris que van fer possible l’activitat. La caminada va sortir des de Tàrrega i va recórrer camins i senders situats a l’entorn natural entre la capital i el Talladell.

El president de l’entitat, Dani Boix, va explicar que “els participants podien escollir entre dos recorreguts, de 8,5 quilòmetres –molt familiar i agradable– i de 17,5 km –més exigent”, mentre que el vocal Marc Segarra va destacar que “l’esmorzar popular de llonganissa a la brasa amb pa torrat agrada molt”.

Tots els inscrits van ser obsequiats amb un frontal amb llanterna.

