SUBMINISTRAMENTS
Rialp, amb llum d’electrogen per una apagada dissabte
L’ajuntament denuncia avaries en plena campanya d’esquí
Una avaria va deixar sense llum la nit de dissabte pràcticament tot el municipi de Rialp en plena campanya d’esquí i amb els establiments i la restauració plens. L’incident va ocórrer poc després de les 22.00 hores i va obligar a instal·lar un grup electrogen per recuperar el servei però de forma provisional, que va ocórrer cap a les cinc de la matinada, perquè va caldre traslladar-lo des de Lleida. Per això, els afectats van estar 6 hores sense llum.
L’alcalde, Gerard Sabarich, va lamentar aquesta situació, va assegurar que en l’últim any i mig s’ha repetit en “tres o quatre ocasions” i va exigir “invertir” per solucionar el problema de la xarxa i “indemnitzar” els afectats, ja que a la majoria dels restaurants no es van poder cobrar els sopars o les consumicions. L’avaria va afectar almenys els habitatges i establiments de l’avinguda Flora Cadena (travessia de la C-13). La companyia Endesa va explicar que a les 22.20 hores es va desconnectar una línia soterrada de mitjana tensió que proveeix el municipi, la qual cosa va deixar sense llum uns 400 clients. Un portaveu va explicar que ahir es va examinar el paviment amb una màquina per detectar el punt exacte de la incidència sense haver d’aixecar tot un tram més ampli de ferm innecessàriament. Endesa calcula que la incidència quedarà resolta avui i va explicar que es farà càrrec de la reposició del paviment.