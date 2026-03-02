Tàrrega estrena senyals lluminosos en passos de vianants de la C-14
L’ajuntament de Tàrrega ha reforçat la il·luminació de la travessia urbana de la C-14 per augmentar la visibilitat i millorar la seguretat d’un tram que registra una alta afluència de vehicles. S’han instal·lat nous senyals lluminosos de pas de vianants amb plaques solars en 5 punts de la travessia. També s’han afegit 10 fanals nous de llum amb tecnologia eficient led i s’han incorporat nous captallums reflectors a terra per millorar la visibilitat. Una altra de les novetats ha estat la incorporació de nous semàfors a l’encreuament de la plaça del Carme i l’avinguda de Catalunya amb un control remot que ajusta els intervals de funcionament i, a més a més, faciliten la mobilitat de les persones invidents.
Paral·lelament, també s’ha millorat l’accessibilitat amb una rampa a l’encreuament amb el passatge Sant Jordi i amb relleus a terra en els passos de vianants.
Aquestes són algunes de les actuacions que formen part del pla de millora d’aquest tram urbà impulsat per la regidoria d’Urbanisme per potenciar una mobilitat més segura, accessible i sostenible. L’import total de totes les intervencions és de 319.217 euros (IVA inclòs) i s’ha comptat amb una subvenció de 150.000 euros mitjançant el Servei Català de Trànsit.