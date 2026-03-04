INFRAESTRUCTURES
La Bonaigua, reoberta amb carrils més estrets
La carretera de la Bonaigua (C-28) va quedar ahir completament oberta al trànsit de vehicles, malgrat que segons va puntualitzar la conselleria de Territori, els carrils seran “més estrets” fins que no es repari definitivament el mur de contenció que va caure fa una setmana a l’altura de Ruda. Segons les mateixes fonts, els operaris i la maquinària es van retirar ahir de la via una vegada comprovat que la circulació era segura, ja que encara s’estudien les causes que van provocar la caiguda de roques sobre la calçada. Una vegada es determinin, es podrà portar a terme una actuació d’emergència, amb uns terminis de tramitació molt més ràpids.
D’altra banda, l’ajuntament de Vilanova de Meià va prohibir estacionar a la zona de la font de la Figuera després de despreniments de roques vora la carretera L-913.