ENSENYAMENT
Educació confirma que tancarà una línia d’I3 al col·legi Gaspar de Portolà de Balaguer
Educació va confirmar que per al pròxim curs 2026-2027 només s’ofereix una de les dos línies d’I3 al col·legi Gaspar de Portalà de Balaguer, en el procés de preinscripció que comença avui per a Infantil i Primària, i divendres per a l’ESO. La conselleria va precisar, tanmateix, que es tracta d’una oferta inicial i provisional, i que podria habilitar-se una segona línia si la demanda “ho justifica”. A Balaguer hi ha quatre grups d’I3 a les escoles públiques (una per centre) i tres en els centres concertats.
Segons les dades del departament, el curs vinent a les comarques de Lleida hi haurà 133 grups d’I3, i 138 grups per a l’ESO.
Així mateix, ERC ha presentat 16 preguntes escrites al Govern i ha traslladat el tancament de la línia d’I3 de Balaguer al Parlament remarcant que el Gaspar de Portolà és el centre públic amb més demanda de la capital, i alerten que la planificació actual podria deixar en desavantatge l’escola pública. El portaveu republicà a Balaguer, Kevin Bruque, va denunciar que el tancament d’una línia respon a una “decisió política” i va instar la conselleria a “revertir-la”. ERC va fer una crida a les famílies perquè inscriguin el Gaspar de Portolà com a primera opció en la preinscripció, reivindicant la defensa de l’escola pública com a eix del sistema educatiu de la capital.