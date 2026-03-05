SUCCESSOS
Apunyalen un jove en una cama a l’estació de trens de Tàrrega
Els Mossos van detenir poc després el presumpte autor, de 20 anys i amb antecedents. Es va produir a les 17.50 hores i, pel que sembla, els dos s’havien barallat hores abans
Un jove va resultar ferit ahir a la tarda a l’estació de tren de Tàrrega al ser apunyalat en una cama per un altre individu durant una baralla. Els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Local, van detenir poc després el presumpte autor, un home de 20 anys amb antecedents. Va ser arrestat per un delicte de lesions amb arma blanca. En la baralla va participar un tercer implicat. Els fets van tenir lloc a les 17.50 hores i, pel que sembla, els dos joves havien tingut un incident al mateix lloc hores abans.
Després de ser alertats per veïns, fins a l’estació van acudir patrulles dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local i dos ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van atendre in situ el ferit, que va perdre molta sang. Va ser traslladat al CAP. Pel que fa als fets, testimonis van explicar que van sentir crits i van veure tres joves, que freqüenten habitualment l’estació, que s’estaven barallant i com un d’ells treia una navalla i la hi clavava a la cama esquerra a un altre. Després de l’apunyalament, la víctima va agafar diverses pedres i les va llançar contra l’agressor, que va fugir malgrat que va ser arrestat poc després. Altres veïns van relatar que aquests mateixos joves havien protagonitzat una altra baralla al migdia als voltants de l’estació. Pel que sembla, dos d’ells van tirar pedres als altres fins que van aconseguir separar-los. Posteriorment, dos dels implicats van pujar a un tren, per la qual cosa se sospita que l’apunyalament hauria pogut ser planificat o en represàlia, ja que es va produir just quan un altre tren va arribar a l’estació.
En els últims mesos s’han produït incidents en estacions de tren de Ponent. Els Mossos d’Esquadra van detenir al desembre nou joves, alguns d’ells a Tàrrega per aldarulls a la de Mollerussa en què es van esgrimir armes com un bat de beisbol.