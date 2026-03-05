EDUCACIÓ
Constituït el primer Consell Escolar de l’Alt Pirineu i Aran
Serà el fòrum de la comunitat educativa
El Consell Escolar Territorial de l’Alt Pirineu i Aran es va constituir ahir per primera vegada després d’una reunió a Tremp entre representants de docents, alumnes, famílies i municipis. La reunió va ser presidida per la delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, qui va explicar que la constitució d’aquest òrgan representa “un pas més del desplegament de tots els departaments de la Generalitat al Pirineu” i va afegir que en el cas d’Educació ja està gairebé llest. La delegada, a més, va remarcar que el Consell està interessat a tenir l’opinió “de les famílies, els representants sindicals i també del sector socioeconòmic”, i va concloure que “l’educació és una qüestió transversal” i la societat ha “de poder aportar els criteris que consideri convenients per millorar”.
Per la seua part, la directora dels serveis territorials d’Educació a l’Alt Pirineu i Aran i des d’ahir presidenta del Consell, Carlota Valls, va destacar la importància d’aquest òrgan per “escoltar” tots els implicats, i va explicar que les decisions importants en Educació es prendran “prèvia consulta a tota la comunitat educativa”.