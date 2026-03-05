FAUNA
Creix la colònia de voltors negres a Boumort amb 12 més
La colònia de voltor negre del Pirineu es consolida com una de les més importants del sud d’Europa després del naixement de dotze nous exemplars el 2025, una xifra rècord des de l’inici del projecte de reintroducció. La població a la Reserva Nacional de Caça de Boumort és de 66 voltors residents, dels quals 40 són fixos i 26 són flotants. D’aquests, 44 han nascut a la colònia, 14 provenen de reintroduccions i la resta són exemplars que han arribat d’altres àrees ibèriques o franceses. Després d’una davallada entre els anys 2020 i 2021, la tendència torna a ser positiva. El 2025, 19 parelles reproductores van aconseguir criar 13 pollets, 12 van aconseguir volar, amb una taxa del 71% i una productivitat del 63%, per sobre de la mitjana de 15 anys. Tots els exemplars van ser anellats i tres porten GPS per al seu seguiment. Des del 2013, la Fundació Trenca, amb el suport d’Endesa, gestiona tres punts d’alimentació suplementària (PAS) a Codó (Senterada), Siall (Isona) i Calç Roger (Montferrer i Castellò). L’any passat es van destinar 15.145 quilos de carronya, que van permetre reduir 4.301 quilos d’emissions de CO2 respecte a la incineració i van beneficiar altres aus necròfagues com el trencalòs o l’aufrany.