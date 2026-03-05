Més pobles s’afegeixen a l’espectacle de la floració
Rutes per veure el mar rosa dels fruiters
Diverses poblacions s’afegeixen a l’espectacle dels camps de fruiters en flor. És el cas de Seròs, que comença amb les activitats que es desenvoluparan fins al diumenge 22 i que es completen amb altres propostes culturals com les visites al monestir d’Avinganya, el jaciment del Bovalar o la necròpolis de les Roques Sant Formatge. Torres de Segre també inicia aquest cap de setmana les rutes pels camps florits amb visites guiades amb preus de 6 euros per persona. També ho farà Alcarràs amb la posada en marxa d’Alcarràs florit, que integra rutes en bici i en bus només aquest dissabte. La novetat d’aquest any és el Circ dels Sentits a l’Alzina Centenària, una instal·lació immersiva per a tota la família per observar els arbres florits. A Corbins s’ha programat una caminada entre els camps florits i un dinar saludable aquest diumenge, mentre que a Aitona prosseguiran les rutes en bus, en bici i a peu explicades per voluntaris, entre altres activitats com l’exposició de productes de proximitat.
Pel que fa a les Garrigues, Castelldans farà una ruta pels ametllers el proper dia 15 de març.