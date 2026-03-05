POLÍTICA
El pacte de Junts i la CUP a Tàrrega inclou municipalitzar l’aigua i el Teatre Ateneu
Les dos formacions segellen l’acord de govern per garantir la “governabilitat” fins a les eleccions. El ple de la moció de censura contra l’alcaldessa, Alba Pijuan, se celebrarà el dia 18 de març
El pacte entre Junts i la CUP per desbancar a ERC i PSC al capdavant de l’ajuntament de Tàrrega i formar un nou govern inclou avançar cap a una gestió municipal de l’aigua, municipalitzar el Teatre Ateneu i reobrir l’alberg de transeünts. El ple per votar la moció de censura contra l’alcaldessa, Alba Pijuan (ERC), se celebrarà el 18 de març, a les 12 del migdia.
Junts i la CUP s’han compromès a formalitzar un contracte el juny per elaborar un nou estudi sobre les diferents alternatives de gestió de l’aigua. Els cupaires recuperaran les regidories que van perdre després de sortir del govern l’estiu passat, a les quals s’afegirà la nova de Llengua. Per la seua part, Junts es repartirà les altres.
La moció de censura haurà de nomenar alcaldessa la portaveu de Junts, Rosa Maria Perelló, que va destacar que el pacte “és fruit de l’enteniment, el diàleg i el convenciment que el que primava era la governabilitat de Tàrrega, més enllà de les ideologies de partit”. Va subratllar que per als dos grups és prioritari “compartir el lideratge de la ciutat, millorar els serveis públics i afavorir una comunicació més fluida entre la ciutadania i l’ajuntament”.
Per la seua part, Laia Recasens (CUP), va recordar que, després d’abandonar el govern, la seua intenció era negociar amb els seus exsocis per tirar endavant el programa. “En els últims mesos hem vist que això no es donava, i hem fet un pas endavant per continuar treballant per les nostres propostes d’esquerres”, va afegir.
Pijuan critica una aliança “contra natura” per arribar al govern
L’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan (ERC), va criticar ahir l’aliança entre Junts i CUP i la va qualificar de pacte “contra natura entre l’extrema esquerra i la dreta més tradicional”. Ho va atribuir a la voluntat per part de l’oposició de “recuperar el poder que mai no s’ha assumit que s’ha perdut”. Pijuan es va mostrar convençuda que “aquest pacte no donarà l’estabilitat que necessita la ciutat”. També va defensar la gestió del seu govern (ERC i PSC) i va criticar el bloqueig del pressupost municipal més elevat de la història de Tàrrega per part de l’oposició. A més, va afirmar “estar molt agraïda a la meua ciutat per haver-me donat la seua confiança”.