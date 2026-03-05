Ple total a la Caminada Canina
Dos-centes inscripcions desborden les previsions d’Amics Peluts per a la cita de diumenge. Organitzen quatre grups per passejar entre la floració amb 70 gossos en espera d’adopció
Més de 200 inscripcions quan encara falten tres dies han desbordat les previsions de la protectora d’animals Amics Peluts per a la Caminada Canina de diumenge vinent, en la qual els participants faran un passeig de cinc quilòmetres pels camps de fruiters en plena floració amb els setanta gossos que té acollits l’entitat; l’objectiu és activar l’adopció dels animals per part d’alguna llar.
“És l’any que més gent s’ha apuntat, amb diferència, dels tres que portem”, explica Sandra Oró, responsable de la protectora, els voluntaris del qual treballaven ahir a contrarellotge per condicionar les zones d’aparcament i altres espais necessaris per al desenvolupament de l’esdeveniment.
“Vindran prop de quaranta empreses de pinsos i de productes per a animals que muntaran els seus estands”, anota Oró. La participació en aquest àmbit també supera amb escreix la de qualsevol de les edicions anteriors.
El programa preveu obrir les inscripcions al refugi a les 9.15 hores per començar els passejos a les deu. “És possible que vingui més gent a la caminada i s’hi apunti el mateix diumenge”, assenyala la responsable de l’entitat, que ha optat per organitzar quatre grups de caminada per provar de gestionar l’elevada afluència prevista. “Si no, és impossible”, indica. “L’objectiu de la caminada és donar a conèixer la tasca que desenvolupem i fer que la gent es conscienciï i s’impliqui” en l’adopció de gossos que han estat abandonats.
Amics Peluts aplica un sistema propi per a l’entrega dels gossos que inclou un temps d’acollida, provisional, previ a l’adopció com a tal, en la qual es formalitza la residència de l’animal a la llar.
L’activitat de la protectora inclou el treball de catorze voluntaris i es finança mitjançant aportacions. En ocasions, les empreses amb les quals coincideixen en esdeveniments fan donacions de material i d’aliment. Les inscripcions per a la caminada, de 8 €, donaran un alleujament a la caixa.