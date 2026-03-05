Plebiscit per decidir quines obres pagaran els ajuts del Puosc
Entre la pista poliesportiva que planteja ERC o la sala de ball que demanen PSC i Junts
Els veïns de Soses decidiran en una consulta popular a quin projecte es destinen els 449.000 euros que l’ajuntament rebrà del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat (Puosc) per a l’any vinent. Hauran d’elegir entre la primera fase d’una pista poliesportiva coberta, un equipament que ara no té el poble i que està pressupostat en 1,6 milions d’euros; o bé la reforma de la sala de ball. La primera és la que ja té assignada la subvenció i que defensa l’equip de govern en minoria d’ERC. La segona és la que reclamen PSC i Junts, a l’oposició i partidaris de canviar l’ús d’aquesta ajuda.
Aquest plebiscit es planteja després que, en el passat ple municipal, l’oposició, amb cinc edils davant els quatre del govern, imposés la seua majoria per aprovar, contra el criteri dels republicans, la reforma de la coberta de la sala de ball. L’alcaldessa, Sandra Marco (ERC), va explicar que ara s’haurà d’elaborar un projecte que “estant nosaltres en el govern, encara que sigui en minoria, no impulsarem a l’espera del que diguin les persones que viuen al poble”.
Marco va destacar que “tenim els diners concedits, el projecte fet i començar a construir la pista poliesportiva era la promesa electoral amb què ERC es va presentar a les municipals”. La idea és convocar els habitants de Soses el dia 13 d’aquest mes a una assemblea informativa per “explicar-los com està la situació i després fer una consulta popular a l’abril o al maig perquè siguin ells els que decideixin a quines obres volen destinar la subvenció de la Generalitat”. Per a l’alcaldessa, “aquesta és l’única manera de sortir de la situació en la qual estem enrocats”.
El pavelló poliesportiu va ser la causa de la ruptura, el mes d’octubre passat, del pacte de govern al qual van arribar ERC i PSC després de les eleccions del 2023. L’alcaldessa republicana va cessar els dos edils socialistes de les seues àrees de govern després que es neguessin a recolzar en el ple la construcció del nou pavelló municipal. Esquerra governa des d’aleshores en minoria i va descartar cedir l’alcaldia al PSC l’abril d’aquest any, tal com les dos formacions havien acordat fa tres anys. Aquest pacte havia de nomenar alcaldessa la regidora Núria Gil, que exerceix també el càrrec de delegada de la Generalitat a Lleida.
Gil va admetre que, al principi, sí que es va arribar a un pacte per construir el pavelló poliesportiu. Tanmateix, va puntualitzar que “ens vam retractar quan vam veure que s’havien fet successius canvis sense el nostre consentiment que havien disparat el pressupost fins a 3 i fins i tot 5 milions d’euros, quan l’import inicial previst era de 2 milions, per la qual cosa vam considerar que la despesa era desmesurada”. Gil va remarcar que “no vam ser els que van canviar les condicions del pacte i va ser l’alcaldessa la que ens va cessar com a regidores”, evitant així el relleu a l’alcaldia, va puntualitzar.
“Podem fer una moció de censura, però no ho preveiem”
La regidora socialista Núria Gil va indicar que, per nombre de regidors, es podria plantejar una moció de censura, “malgrat que de moment no està sobre la taula”. “Sí que és possible, però no la preveiem, ja que el que volem és treballar pel poble”, va indicar. Els dos edils del PSC, que fins a l’octubre de l’any passat governaven amb ERC, van passar aleshores a l’oposició amb els tres regidors de Junts. Serien cinc contra els quatre edils d’ERC, que ara governa en minoria amb Sandra Marco al capdavant. L’alcaldessa va indicar que continuarà ferma en el compromís de construir una pista poliesportiva, ja que “va ser una promesa electoral per la qual ens van votar i no puc fer marxa enrere”. En el ple també es va fer referència a les obres per suprimir fibrociment i amiant en infraestructures bàsiques, una intervenció que, segons Marco, ja s’està duent a terme.