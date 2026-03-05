SUCCESSOS
Quatre ferits al xocar un autobús amb un restaurant a Andorra
Al perdre el coneixement el conductor
El conductor d’un autobús urbà de la línia L6 de la localitat andorrana de la Massana va perdre el coneixement ahir a la tarda, per causes que es desconeixen i s’estan investigant, va xocar amb el vehicle contra un cotxe i posteriorment es va encastar contra un restaurant, fet que va provocar ferides de caràcter lleu a un total de 4 persones, el mateix conductor de l’autobús i tres passatgers. El xòfer, de 37 anys, va haver de ser traslladat a un centre hospitalari del Principat per ser atès de les ferides, segons va informar la companyia propietària de l’autobús, que va fer un seguiment de tots els passatgers per determinar-ne l’estat de salut. Un dels 4 ferits de caràcter lleu és el mateix conductor i els altres tres, un passatger de 37 anys, una usuària de 27 i una noia de 15 que també viatjava a l’autobús. En el succés es van veure involucrats dos vehicles més amb matrícula andorrana, va informar ahir el Diari d’Andorra. L’accident va provocar retencions d’entrada a la parròquia de la Massana en els dos sentits. La policia va rebre l’avís a les 15.20 hores i va mobilitzar diverses patrulles cap al lloc dels fets, a l’avinguda Través, on també van intervenir diverses dotacions dels bombers i dels serveis de circulació comunal. L’accident va tenir lloc davant de la rotonda del Telecabina de la Massana que porta fins a les pistes de Pal Arinsal, quan l’autobús circulava per l’avinguda Través i el conductor, després de perdre el coneixement, va topar amb el vehicle amb la barana de separació del riu, un turisme es va interposar en el seu camí i va desviar la trajectòria de l’autobús, que va acabar impactant contra un restaurant. El vehicle va començar a fer marxa enrere i van ser els passatgers els que van aconseguir parar-lo i sortir de pressa del vehicle. L’incident va provocar lògicament una gran alarma entre els passatgers i veïns de la zona, encara que no es va haver de lamentar danys personals de gravetat.