SEGRE

ALCALDES

Queixes del Pla a la consellera de Salut per falta de metges

La reunió es va fer ahir al consell comarcal.

La reunió es va fer ahir al consell comarcal.

Publicat per
Joan Gómez

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els alcaldes del Pla d’Urgell van expressar ahir a la consellera de Salut, Olga Pané, el seu malestar per la falta de metges a la comarca, una reclamació que arrosseguen des de fa temps. Pané va reconèixer que el problema “va més enllà” de Catalunya, malgrat que es va mostrar confiada en millores “progressives” i va proposar vies de treball conjunt amb els ajuntaments, com incorporar perfils no mèdics per descarregar tasques burocràtiques i reforçar el paper d’infermeria en el seguiment de pacients crònics. El president del consell, Carles Palau, va admetre que no estan satisfets amb les respostes, tot i que mantindran la col·laboració per buscar solucions.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking