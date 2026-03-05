ALCALDES
Queixes del Pla a la consellera de Salut per falta de metges
Els alcaldes del Pla d’Urgell van expressar ahir a la consellera de Salut, Olga Pané, el seu malestar per la falta de metges a la comarca, una reclamació que arrosseguen des de fa temps. Pané va reconèixer que el problema “va més enllà” de Catalunya, malgrat que es va mostrar confiada en millores “progressives” i va proposar vies de treball conjunt amb els ajuntaments, com incorporar perfils no mèdics per descarregar tasques burocràtiques i reforçar el paper d’infermeria en el seguiment de pacients crònics. El president del consell, Carles Palau, va admetre que no estan satisfets amb les respostes, tot i que mantindran la col·laboració per buscar solucions.