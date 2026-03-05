Retiren una gran roca de la Serra Llarga d'Aitona i reforcen la malla del carrer Pare Palau
S’havia desprès a conseqüència de les pluges
L’ajuntament d’Aitona ha retirat una roca de grans dimensions que s’havia desprès a conseqüència de les pluges d’aquesta tardor a la zona de la Serra Llarga, a la part superior del carrer Pare Palau, i ha reforçat els sistemes de protecció existents per garantir la seguretat dels habitatges situats en aquest sector del municipi. La intervenció ha costat 22.000 euros i ha consistit, a més de la retirada de la roca, en la revisió i reparació de la malla de protecció instal·lada al talús i el reforç de la zona adjacent.
El despreniment es va produir a la part de la Serra Llarga que limita amb el sòl urbà del municipi. La roca va quedar retinguda pels sistemes de protecció, formats per una xarxa de cable d’acer galvanitzat i barres d’acer ancorades al terreny, que van evitar que impactés directament contra els edificis situats sota el vessant. Arran de l’impacte, es va considerar necessari demolir la roca i retirar-la en fragments més petits, revisar els sistemes de protecció afectats i instal·lar nova malla de seguretat en una zona adjacent d’uns 30 metres quadrats que havia quedat desprotegida.
Per la seua banda, l’alcaldessa, Rosa Pujol, va indicar que s’ha volgut preservar la seguretat dels veïns.