El Govern projecta un Eix Transversal Ferroviari que uneixi Girona i Lleida i combini passatgers i mercaderies
L’executiu d’Illa recupera un projecte de 2010 i encarrega a Ifercat l’actualització dels estudis informatius
El Govern ha aprovat encarregar a l’empresa pública Ifercat l’actualització dels estudis informatius de l’Eix Transversal Ferroviari (ETF), una infraestructura que ha de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. Els estudis, que es basen en la planificació aprovada el 2010, tindran un pressupost de 5,46 milions d’euros i s’espera que estiguin redactats en aproximadament un any i mig. Amb aquest projecte, l’objectiu de l’executiu de Salvador Illa és crear un nou corredor interior que combini passatgers i mercaderies i que descongestioni la zona del Penedès i el Vallès. En aquest sentit, el Govern també vol que l’ETF sigui una alternativa al túnel de Rubí perquè no es repeteixin situacions de bloqueig en cas d’incidències.
El projecte planteja un corredor ferroviari interior d’uns 254 quilòmetres que connectaria Lleida i Girona passant per municipis com Cervera, Igualada o Martorell. L’objectiu és trencar l’actual configuració radial de la xarxa ferroviària catalana, centrada en Barcelona, i avançar cap a un model més transversal. En el plantejament inicial aprovat el 2010 es preveia una desena d’estacions per a passatgers al llarg del trajecte i un pressupost de més de 6.500 milions.
Ara, el desplegament de la infraestructura es preveu en dues fases. La primera connectaria Lleida amb Martorell passant per Cervera i Igualada, mentre que la segona prolongaria el traçat fins a Girona, amb final a l’entorn de l’aeroport gironí. A més, els nous estudis hauran d’analitzar amb detall el traçat pel Vallès per intentar evitar colls d’ampolla en punts sensibles de la xarxa ferroviària.
Amb tot, el Govern concep l’ETF com una infraestructura mixta per a passatgers i mercaderies: els trens de passatgers podrien circular a alta velocitat -a 250 quilòmetres per hora-, mentre que els trens de mercaderies ho farien a uns 140 quilòmetres per hora, amb apartadors específics per facilitar l’operativa.
Si es compleixen els terminis previstos, un cop finalitzada l’actualització dels estudis informatius es podrien redactar els projectes constructius entre el 2028 i el 2029, amb l’horitzó de poder iniciar les obres cap al 2030.
Quin és l’objectiu?
L’objectiu és potenciar la connectivitat de l’interior de Catalunya i redistribuir el trànsit ferroviari. Segons el Govern, l’increment de trànsit previst podria provocar una saturació en determinats punts de la xarxa, especialment al voltant de Tarragona, fet que justifica la necessitat d’un corredor alternatiu interior.
En paral·lel, el Govern també vol reforçar el paper d’Ifercat més enllà de la construcció de la línia 9 del metro de Barcelona. Tot i això, l’executiu no preveu que aquesta empresa pública assumeixi la gestió futura de l’Eix Transversal Ferroviari, sinó que es limiti a desenvolupar els estudis i projectes necessaris per impulsar la infraestructura.