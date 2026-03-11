Més de la meitat dels pisos turístics de Lleida operen clandestins a internet
Tan sols 1.923 habitatges de 4.661 de censats tenen permís per llogar-se en plataformes
El 60% dels pisos turístics de Lleida operen en la clandestinitat a internet, la seua via principal de comercialització, al no tenir l’obligatori número de registre que tramita el Registre de la Propietat davant del ministeri d’Habitatge: només 1.730 de les 4.661 vivendes de vacances de la demarcació en disposen i 193 en tenen un de provisional.
Segons les dades facilitades pel ministeri d’Habitatge, únicament 1.730 pisos de la demarcació de Lleida compten amb aquesta identificació, obligatòria des de la seua implantació a començaments del 2025 i que s’expedeix pel Registre de la Propietat, i 193 en disposen amb caràcter provisional.
Aquesta xifra suposa poc més del 40% dels 4.661 HUT (habitatges d’ús turístic) inscrits en el registre de la conselleria de Turisme de la Generalitat quan es va efectuar l’últim recompte oficial a finals de gener d’aquest any. El registre de la Generalitat anota tots els immobles els propietaris dels quals manifesten la intenció, o almenys la possibilitat, de dedicar-los al lloguer de vacances. La pràctica totalitat es lloga online.
Tanmateix, des de l’entrada en vigor del decret 1312/2024 el 2 de gener del 2025 per poder oferir i arrendar un habitatge com a HUT a través d’internet resulta obligatori disposar del número de registre per sortir al mercat.
La norma també obliga els propietaris a comunicar els números de matrícula dels seus immobles a les plataformes digitals a través de les quals els comercialitzen i els responsables d’aquestes, a habilitar els seus webs perquè els llogaters incloguin aquest codi als anuncis i a “realitzar comprovacions aleatòries i periòdiques de les declaracions” per garantir la fiabilitat.
Aquests últims requisits s’incompleixen de manera majoritària: l’últim recompte dels anuncis a les plataformes digitals que efectua l’INE (Institut Nacional d’Estadística), tancat el novembre del 2025, comptabilitza 2.670 ofertes d’HUT a la demarcació de Lleida, una xifra gairebé un 40% superior a la de les autoritzades.
Els propietaris d’aquestes últimes tenien de termini fins al 3 de març per presentar davant del ministeri d’Habitatge la documentació sobre l’activitat que van desenvolupar l’any passat per mantenir actives les seues inscripcions en el registre.
Les xifres oficials del ministeri inclouen a Lleida 182 habitatges més amb autorització per dedicar-se al lloguer de temporada i 18 la inscripció dels quals en el registre per exercir aquesta activitat és provisional.
Resulta cridanera la preferència més significativa dels visitants d’origen estranger sobre els residents a l’Estat espanyol quant a l’ús d’aquest tipus d’allotjaments. La quota de mercat dels HUT entre els segons se situa en el 17,5%, amb 575.986 pernoctacions en un any d’un total de 3,28 milions, mentre que entre els primers es dispara al 31,7%, amb 179.697 de 745.722.
La taxa d’ús dels HUT per part dels turistes i viatgers d’origen estranger se situa, no obstant, per sota de la dels hotels, que gestionen un 57% del total.
Sí que supera amb claredat les de càmping (101.359, 13,6%%), cases rurals (25.879, 3,47%), i apartaments (13.877, 1,86%).
L’allotjament preferit pel 31% dels estrangers
Els pisos turístics capten a la demarcació de Lleida entre la sisena i la cinquena part de les pernoctacions que realitzen turistes i viatgers, segons indiquen els registres de l’INE (Institut Nacional d’Estadística) sobre el sector turístic. Les dades del 2024, que són les últimes tancades per a un any complet en totes les modalitats, xifren les pernoctacions en 4,03 milions, amb una mica més de la meitat (2,11 milions) concentrades als hotels i amb els càmpings en segona posició (812.963, 20,15%) encara que amb un marge no molt ampli sobre els HUT (habitatges d’ús turístic), que van ser 756.683 (18,75%).