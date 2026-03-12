Comença la temporada de rafting al Noguera Pallaresa
La campanya estarà marcada per l’elevat cabal del riu
El riu Noguera Pallaresa ha inaugurat aquest dijous la temporada de rafting amb diversos dies d’avançament respecte al calendari habitual. La decisió s’ha pres després de constatar que el cabal del riu és suficient per practicar aquest esport d’aventura, gràcies a les abundants precipitacions registrades durant els últims mesos. Una primera empresa ha començat ja les baixades, a la que se sumaran altres firmes en les pròximes setmanes.
El gruix de l’inici de la nova campanya està previst per a Setmana Santa, moment en què les empreses d’esports d’aventura comptaran amb les seues plantilles completes. Fins aleshores, la disponibilitat de personal és limitada, ja que un gran nombre de treballadors comparteixen temporada amb les estacions d’esquí, que encara no han tancat les seues instal·lacions de neu.
L’abundància d’aigua al Noguera Pallaresa marcarà el desenvolupament d’aquesta campanya, assegurant la pràctica del rafting durant tota la primavera i l’estiu. L’elevat nivell del riu obligarà a realitzar un control exhaustiu del cabal per garantir la seguretat dels participants durant les baixades.