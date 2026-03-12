Deixa la recollida de brossa comarcal i la farà porta a porta a l’abril
El servei serà municipal a partir del dia 14 i substituirà les actuals illes de contenidors
Els veïns de Gimenells i Pla de la Font tindran un nou sistema de recollida d’escombraries a partir del 14 d’abril. L’ajuntament abandona les illes de contenidors i passarà a fer-la porta a porta ja que considera que aquest és el millor mètode per incrementar el reciclatge, reduir la fracció orgànica que entra a l’abocador de Montoliu i rebaixar despeses. En un vídeo informatiu dirigit a la població, l’alcalde, Dante Pérez, assegura que comarques pròximes com la Llitera i el Baix Cinca ja ho han elegit, igual que les EMD de Sucs i Raimat, que la preveuen implantar el 2027. Assegura que el model és el que porta a terme Alcarràs des del 2017 i evitarà el turisme d’escombraries que denuncien pobles amb contenidors. L’ajuntament ja va prendre aquesta decisió fa dos anys i ha cregut que és hora de posar-la en pràctica. Segons Pérez, el 2022 la despesa del servei de recollida de la brossa va ser de 55.000 €, una quantitat que s’ha duplicat i arribat als 110.000 € el 2025. La taxa es va modificar el 2023 quan es va apujar un 14%, “cosa que demostra que és un sistema deficitari que cal renovar, ja que tampoc s’arriba als percentatges de reciclatge que exigeix la UE del 60% el 2025”. L’alcalde va indicar que el consell no fa recollida a les torres i cases disseminades del municipi, una situació que resoldrà el nou sistema municipal. A més, es reutilitzarà la matèria orgànica per fabricar adob que es barrejarà amb les restes de poda. Per això es comprarà maquinària específica. Pérez va assenyalar que el nou sistema farà que paguin més els que més escombraries generen, en especial els grans productors, i va recalcar que es procedirà a la pesada de totes les bosses, encara que garanteix la privacitat dels usuaris. Es crearan àrees d’emergència a les quals es podrà accedir previ pagament. A més, considera que la recollida domiciliària respecta l’estètica urbanística de la localitat amb pocs pisos i de cases de planta baixa.
L’oposició, de Som Poble, creu que es tracta d’“una imposició” feta “sense transparència ni participació ciutadana”. Critica que s’apliqui després de 2 anys sense cap informació, mentre que ara s’explica a través d’un vídeo, i titlla la decisió d’“unilateral; no es dona resposta a com s’emmagatzemaran els residus, quin règim tindran els grans productors, com es pesarà i facturarà i quin serà el cost per a les famílies”, afirma.
En aquest sentit, fonts de l’organisme comarcal asseguren que l’ajuntament ja va avisar que es desmarcava de la recollida mitjançant illes de contenidors quan es va procedir a adjudicar a Urbaser aquest sistema rellevant FCC, de manera que pot remunicipalitzar aquest servei.
L’ajuntament contempla la contractació de dos persones més per a la gestió del sistema de recollida que començarà a primera hora del matí tots els dies. Serà una plaça d’operari i una altra d’administratiu per al cobrament del servei. La intenció és que surtin a concurs ben aviat.