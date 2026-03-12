TRIBUNALS
Diu que el seu educador social la va violar i va quedar en xoc
L’acusat nega que forcés la usuària, que llavors tenia 16 anys. La Fiscalia sol·licita una pena de 14 anys de presó
L’Audiència de Lleida va jutjar ahir un educador social d’un centre de menors de Lleida acusat de violar a casa seua una usuària de 16 anys la tardor del 2018. S’enfronta a una petició de 14 anys de presó. La víctima, que ara té 23 anys i que va denunciar la suposada agressió el 2022, encara que aquesta va ocórrer quan tenia 16 anys, va declarar que va decidir quedar durant un permís amb l’acusat com havien fet anteriorment altres companyes per prendre un refresc i que l’home la va convidar a veure una pel·lícula al seu pis. “Vam posar Scary Movie”, va dir. “Estàvem asseguts al sofà quan em va tocar la cama esquerra i va intentar fer-me un petó. Em vaig apartar, però em va agafar i em va estirar al sofà. Vaig quedar en xoc i tenia por, no vaig saber com reaccionar. Es va aixecar, va agafar un preservatiu d’un armari que hi havia a sobre de la tele i em va penetrar sense dir res en cap moment”, va detallar. Va afegir que no ho va denunciar llavors “perquè tenia vergonya, encara que tots sabien que havia passat alguna cosa”. L’acusat, que va treballar quatre mesos al centre de menors, va negar que violés la jove i va assegurar que no va quedar amb ella, per la qual cosa mai van anar al seu pis. La fiscal li va preguntar per què creu que la usuària del centre el va denunciar, i ell va respondre: “Per males companyies o perquè està mal assessorada. Són persones influenciables.” L’agent dels Mossos que va recollir la denúncia, el director del centre i dos extutores de la denunciant van declarar com a testimonis. El policia va afirmar que la noia els va proporcionar el nom de l’home, comprovant que constava als seus fitxers perquè l’havien detingut en dos ocasions per delictes contra la salut pública. Tant el director com les dos tutores van coincidir a assenyalar que la jove és “modèlica, educada i bona estudiant” i que no dubten d’ella. Psicòlogues de Justícia van afirmar que el relat de la dona és creïble, que té capacitat de resiliència i que no van detectar cap motivació secundària que sostingui la denúncia.