Reparacions a la bàscula municipal per garantir el trànsit de camions
Deteriorada per les últimes precipitacions
L’ajuntament d’Alcarràs ha efectuat aquest mes obres de manteniment a la bàscula municipal per garantir la seguretat dels vehicles pesants que circulen habitualment i assegurar el correcte funcionament d’una infraestructura clau per a l’activitat econòmica local. S’ha fet amb caràcter d’urgència, ja que les pluges dels últims mesos han danyat considerablement el ferm, fins al punt que els camions no podien passar amb les condicions de seguretat. Per aquest punt circula una mitjana d’uns 350 camions a la setmana, la qual cosa requereix el bon estat de la infraestructura.
La bàscula municipal és una eina important per al municipi, ja que permet pesar vehicles pesants i controlar càrregues. És un servei utilitzat habitualment per empreses de transport, del sector agrícola i ramader o de la construcció.
A més, contribueix a garantir que els vehicles circulin amb el pes adequat, ajudant així a preservar la seguretat viària i a evitar un deteriorament prematur dels carrers i camins. Per solucionar-ho, s’ha rebaixat el terreny fins a trobar una base ferma i s’ha reconstruït l’estructura amb pedra, malla d’acer i formigó, garantint així una major resistència i durabilitat del ferm.
Vint dies
Ara, una vegada finalitzats els treballs, caldrà esperar aproximadament uns vint dies perquè el ferm s’assenti correctament abans que pugui suportar amb normalitat el trànsit pesant habitual.
L’alcalde d’Alcarràs, Jordi Castany (ERC), va destacar que “era una actuació imprescindible per garantir la seguretat dels camions”.