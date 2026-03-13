TURISME
Arranquen els esports d’aventura a la Pallaresa amb el cabal més que assegurat
Primers descensos de ràfting abans de l’inici de la campanya, que comença oficialment aquest diumenge. El sector avisa que caldrà controlar el nivell de l’aigua segons com es produeixi el desglaç
Un grup de 48 alumnes i professors del col·legi La Salle d’Alcoi, a València, va estrenar ahir la campanya de ràfting d’aquest any amb aigua més que assegurada a la Noguera Pallaresa gràcies a les copioses pluges d’hivern i l’incipient desglaç que va començar a finals de febrer. Ho van fer a les barques de l’empresa Roc Roi, la primera a obrir la temporada, que arranca oficialment aquest diumenge 15 i durarà set mesos, fins al 15 d’octubre, segons el conveni subscrit amb Endesa per alliberar aigua embassada des de la Torrassa.
Les últimes precipitacions i la fusió de la neu als cims han fet que el riu assoleixi per si sol el cabal acordat amb la hidroelèctrica per alliberar aigües avall de 22 metres cúbics per segon, a partir de mitjans de mes, segons responsables de la firma.
El president de l’Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà, Flòrido Dolcet, va indicar que l’inici de la temporada serà progressiu a mesura que es vagin registrant reserves, “malgrat que cal tenir en compte que encara està oberta la campanya d’esquí, que previsiblement finalitzarà el 6 d’abril, dilluns de Pasqua”. “Llavors ja s’haurà fet el reconeixement i la reorganització de tots els trams del riu per garantir la seguretat i s’hauran consolidat les plantilles”, va afegir.
Dolcet va remarcar que la previsió és que si el desglaç es produeix de forma progressiva el cabal al riu estarà garantit tant a la primavera com en els mesos d’estiu i fins al final de campanya. En aquest sentit, va puntualitzar que si continua la mateixa tònica de precipitacions amb aportacions naturals des dels barrancs de la Pallaresa “caldrà estar al corrent per adoptar mesures de seguretat si el riu baixa més cabalós del que és habitual”, va puntualitzar. Dolcet va assegurar que aquesta campanya es preveu molt millor que la de l’any passat i les anteriors, que van estar marcades per la sequera, que es va prolongar del 2022 al 2024.
Segons les dades de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre els pantans a la capçalera de la Pallaresa tenen encara capacitat per emmagatzemar aigua, ja que, per exemple, Certascan està al 58,2 per cent de la seua capacitat i Capdella, al 59 per cent.
Tanmateix, els embassaments situats aigües avall del tram on es practica el ràfting estan a més del 90% de la seua capacitat. És el cas del pantà de Terradets, que es troba el 93,3%, i el de Sant Antoni o Talarn, al 92,7 per cent.