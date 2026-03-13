Atenció amb GPS per a 200 persones grans
El servei de teleassistència que ofereix el consell comarcal del Solsonès ha superat els 200 terminals instal·lats, la qual cosa consolida aquest recurs d’atenció a les persones grans i als que viuen sols.
El servei va dirigit a diferents perfils de beneficiaris. Inclou les persones que disposen d’un terminal de teleassistència, fix o mòbil, i els que conviuen amb el titular d’un terminal fix, que poden disposar d’un botó addicional. A més, el servei inclou terminals fixos per a domicilis i rellotges amb sistema GPS, que permeten la geolocalització de la persona fora de l’habitatge. Aquest dispositiu incorpora localitzador GPS que permet accedir a la ubicació de la persona en cas d’emergència.
Per aquesta raó, està especialment indicat per a entorns rurals, com el Solsonès, i per a persones amb problemes de demència.