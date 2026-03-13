La Càtedra Emili Pujol valora recuperar el festival de música
El curs internacional i la fira de lutiers no es planteja reactivar-los fins al 2027
La Càtedra Cervera Emili Pujol estudia recuperar la celebració del Festival Internacional de Música aquest estiu després de cancel·lar la 44 edició el 2025 per “problemes burocràtics i de confiança” amb la Paeria. Es tracta d’una de les tres potes del certamen, juntament amb el Curs Internacional de Música i la Fira de Lutiers, que “encara és molt complex poder recuperar”, va explicar la presidenta de l’Associació d’Amics de la Música, Estefania Balcells.
Aquesta nova edició del festival es plantejaria com un cicle de concerts durant la primera quinzena de juliol amb una programació en espais com l’església de Sant Domènec, tant a l’interior com a la terrassa, segons va apuntar Balcells. La proposta es materialitzarà “si podem comptar amb la part proporcional de les subvencions que rebíem de la Paeria i de la diputació de Lleida”, va assegurar la presidenta.
Fins ara, l’ajuntament aportava 7.000 euros a la Càtedra i, segons l’alcalde, Jan Pomés, per a aquest any els havien ofert un increment de 3.000 euros més en concepte de costos de la Fira de Lutiers. L’Associació d’Amics de la Música, per la seua part, hauria sol·licitat fins en tres ocasions un conveni al consistori que “no va prosperar i, per tant, no ens permet realitzar el curs amb garanties”, va assenyalar Balcells.
El regidor de Cultura, Ramon Augé, va subratllar que la voluntat és “ajudar la Càtedra i que pugui estar present en un any tan important com el del Mil·lenari” i va destacar en aquest sentit que contemplen una partida dins del pressupost municipal, encara per aprovar, malgrat que falta concretar la quantia.
La Càtedra Cervera Emili Pujol va celebrar 43 edicions sota el lideratge de l’Associació d’Amics de la Música. Comptava amb el curs de música, que reunia centenars d’alumnes durant una setmana a la Universitat; el mercat de lutiers més important del sud d’Europa i el festival, amb artistes internacionals i professors del curs.
Obriran una nova convocatòria per a la direcció del Conservatori
Una de les condicions que demanava la Càtedra el 2025 i a la qual es va oposar la Paeria va ser la reassignació de la funcionària que exercia d’administrativa al Conservatori. Alhora, el centre educatiu es va veure immers en una polèmica per la seua gestió, ara municipal després de dissoldre el patronat, així com per una investigació de Fiscalia arran d’una denúncia de l’administrativa del conservatori sobre presumpta malversació i altres irregularitats.El juny del 2025, Estefania Balcells va dimitir del càrrec de directora i, després d’un primer concurs que va quedar desert, el cap d’estudis Santi Riu va assumir les funcions de direcció. La Paeria obrirà una nova convocatòria aquest mes de març després d’“haver agilitzat processos de recursos humans, contractació i secretaria a l’assumir directament la gestió”, va dir el paer en cap, Jan Pomés.