Consulta per renovar la cèntrica plaça del Camp
Procés participatiu perquè els veïns decideixin com serà. És l’enclavament de més extensió al nucli antic
L’ajuntament de Solsona ha convocat la ciutadania a una reunió que se celebrarà dimarts 17 per parlar sobre la futura urbanització de la plaça del Camp, un dels espais neuràlgics de la capital. L’objectiu és debatre la reforma urbanística, els usos que se li donaran i la mobilitat de l’entorn, segons van indicar fonts municipals.
La reforma de l’entorn de la plaça del Camp ha de reforçar el seu rol de centralitat i convertir-la en “un espai més pacificat, amable i segur per als usuaris”, segons el govern municipal. Atesa la rellevància del projecte, el consistori promou un procés participatiu que servirà per perfilar i enriquir aquesta transformació, a la qual es destinaran 420.000 euros del Pla de Barris 2025-2029.
L’any passat es va fer un estudi de mobilitat i la previsió és adaptar l’entorn primant criteris d’urbanisme social i sostenible i apostant per naturalitzar l’espai i donar prioritat als vianants i als usos col·lectius. Les valoracions ciutadanes es canalitzaran mitjançant dos tallers participatius presencials. El primer se celebra el dia 24 i es convoca els usuaris directament implicats pel canvi d’aquest enclavament com són veïns i comerciants i la comunitat educativa de l’Escola Arrels. El segon taller es farà l’endemà i estarà obert a entitats i la ciutadania en general.
La plaça del Camp és la més gran de la ciutat. Ocupa 6.150 metres quadrats de superfície, dels quals el 42% correspon a la zona urbanitzada, el 44% està destinada a la circulació de vehicles i estacionament i un 14% a voreres.
A l’oest del nucli antic està connectada amb el passeig Pare Claret i per allà passa un dels principals eixos de circulació de nord a sud del municipi. Té un flux de transeünts de 1.365 diaris de mitjana, que passa a ser 2,5 vegades superior els divendres de mercat setmanal.
Zona més verda
Un primer sondeig efectuat l’any 2022 va revelar que els veïns són partidaris que sigui una zona més verda, accessible i que es redueixi el trànsit rodat.
També es prioritza la millora de zones de joc infantil, que s’augmentin les àrees d’ombra i millorar el mobiliari urbà. Aquell any es van fer obres de millora del paviment i s’han efectuat altres millores.