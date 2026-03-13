Despreniments arran de les últimes pluges
En un carrer de les Oluges i en un camí del nucli de Santa Fe
Un despreniment de terreny ha provocat l’ensorrament parcial del carrer Pere Vila de les Oluges, la qual cosa ha obligat l’ajuntament a tallar un tram. Tot i així, al vial circulen molt pocs vehicles, ja que és “molt estret i amb pendent”, va apuntar l’alcalde, Josep Maria Mallol. Part de la calçada i un mur de pedra s’han desfalcat i han caigut pendent avall amb una gran acumulació de roques a peu del talús.
“Tot ha estat arran de les pluges continuades d’aquests mesos i no tant d’un temporal intens d’un dia”, va explicar Mallol. El primer edil va recordar que l’any 2020 ja van haver d’actuar en un mur del mateix carrer davant dels efectes de la borrasca Gloria.
L’incident se suma a un altre punt inestable del municipi, al nucli de Santa Fe, on el camí que condueix fins al dipòsit d’aigua municipal també està cedint i necessita la construcció urgent d’un mur de contenció per garantir la seguretat i preservar aquesta infraestructura bàsica.
Davant d’aquests danys, el consistori sol·licitarà els ajuts anunciats pel Govern espanyol destinats a zones afectades per emergències de protecció civil en els últims mesos.