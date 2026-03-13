SUCCESSOS
Detenen un suposat traficant a Tàrrega i escorcollen un pis
L’operació podria estar relacionada amb una altra contra l’explotació sexual
L’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) dels Mossos d’Esquadra a Ponent va portar a terme a primera hora del matí ahir un operatiu a Tàrrega que es va saldar amb la detenció d’un home per suposat tràfic de drogues i l’escorcoll d’un habitatge a l’avinguda Catalunya, segons va poder saber aquest diari. En l’operatiu van col·laborar altres unitats policials com les de Seguretat Ciutadana i Canina i, pel que sembla, seria conseqüència d’una operació policial duta a terme setmanes enrere a la capital de l’Urgell que podria estar relacionada amb un cas d’explotació sexual, segons fonts solvents.
L’escorcoll, que es va fer amb la presència de l’arrestat i es va allargar durant diverses hores, va tenir lloc en un habitatge situat en el número 92 de l’avinguda Catalunya, la travessia urbana de l’N-II. Durant l’acció, els investigadors van localitzar al primer pis una instal·lació indoor completament preparada per iniciar un cultiu de marihuana, encara que en el moment de la intervenció no hi havia cap planta.
També va participar un gos ensinistrat per trobar substàncies estupefaents ocultes al domicili. Els investigadors es van emportar de l’habitatge diverses bosses amb material. A més, l’immoble tenia la llum punxada mitjançant una connexió il·legal a la xarxa elèctrica.
L’home va ser arrestat com a presumpte autor dels delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Cap a les 9.45 hores va ser traslladat a dependències policials a l’espera de passar a disposició al jutjat de guàrdia de Cervera. La investigació continua oberta per aclarir l’abast de la suposada activitat il·lícita i determinar la possible implicació d’altres persones.