OCUPACIÓ
Empreses de Balaguer i la Noguera oferten 65 llocs de treball en un dia
La trobada sobre ocupació tindrà lloc el dia 27 al pavelló d’Inpacsa
Empreses de Balaguer i la Noguera oferiran 65 llocs de treball per a persones aturades o que busquin una millora laboral a la Noguera. Ho faran el proper dia 27 al matí al pavelló d’Inpacsa de Balaguer en el marc de la jornada que organitza la taula d’ocupació de la comarca, integrada per diverses entitats, la Paeria i el SOC. Administració, indústria, comerç, restauració, neteja, agricultura, manteniment industrial, educació o serveis socials són alguns dels àmbits en els quals les empreses participants volen incorporar personal.
Una diversitat que permet oportunitats tant per als qui inicien la seua trajectòria professional com per als qui desitgen ascendir en la seua carrera, facilitant processos de selecció directes i adaptats al teixit empresarial local. La iniciativa manté les entrevistes concertades com a eix central i s’ha duplicat l’espai disponible per acollir totes les activitats, entrevistes i tallers.
Inscripció oberta
La inscripció segueix oberta fins al 15 de març a través del web www.ocupacionoguera.cat, on els interessats poden consultar les ofertes detallades i elegir les que millor s’ajustin al seu perfil. Entre les empreses que formen la taula d’ocupació hi ha Aspid, Reintegra, Càritas, consell de la Noguera, Consorci GAL Noguera Segrià Nord, Creu Roja, Gestió de Serveis Sanitaris i l’Oficina Jove de la Noguera.
El sector dels sobreestants en la construcció, amb 67 vacants
■ L’Associació de Sobreestants de Catalunya, amb seu a Tàrrega, té 67 vacants per cobrir per falta de tècnics. El seu president, Carlos Pascual, va destacar que “és una professió amb molta demanda i futur” i va animar els joves a formar-se perquè “tindran feina garantida”. Pascual va fer aquestes declaracions en la Trobada de la Família de Projectes d’Edificació i Obra Civil de Catalunya, que va reunir 150 estudiants d’instituts de Mollerussa, Lleida, Girona, Tarragona i de l’Escola de Sobreestants de Tàrrega, informa Laia Pedrós.