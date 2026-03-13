CERTÀMENS
La Fira de Sant Josep reedita els premis
La 153 Fira de Sant Josep de Mollerussa comptarà novament amb el suport del Clúster de la Maquinària i dels Mitjans de Producció Agrícola de Catalunya (Femac) i del centre tecnològic Eurecat com a patrocinadors dels premis de maquinària, que aquest any assoleixen la 45a edició. El certamen, que va ser creat l’any 1980, manté les seues tres categories: el Premi Especial d’Innovació i els guardons Femac d’Innovació en Maquinària Agrícola i Eurecat d’Innovació en Maquinària o Instal·lacions Agroramaderes.