L'Hospital de Tremp i l'Arnau de Vilanova de Lleida transportaran mostres i material mèdic amb drons
Un servei pioner en logística sanitària per millorar el temps de resposta en zones rurals i de muntanya
Catalunya posarà en marxa a partir de l’estiu un servei regular de transport sanitari amb drons entre l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, i l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Aquest projecte serà un servei pioner en logística sanitària que pretén millorar els temps de resposta i l’equitat territorial en l’enviament de bosses de sang, mostres biològiques, fàrmacs i material mèdic a zones rurals i de muntanya. L’ús de drons en aquest primer corredor entre Tremp i Lleida permetrà reduir de 75 a 40 minuts el temps de trasllat, disminuir un 98% les emissions de CO2 i la degradació de les mostres fins a un 50%. Serà un servei regular de transport de mostres que alhora permetrà fer vols no programats i peticions a demanda.
L’informe 'Integració de drons en el sistema de Salut: zones clau per al desplegament territorial' ha identificat deu zones estratègiques amb 15 hospitals en què és factible desplegar rutes de logística sanitària a curt i mitjà termini, entre les quals hi ha les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran, on es desplegarà aquesta primera ruta.
A banda de la imminent ruta Lleida-Tremp, la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran estudia establir aviat nous corredors de drons per al transport de mostres biològiques, fàrmacs i equipament sanitari entre Tremp, Sort i Vielha i els seus diferents centres assistencials com hospitals i Centres d’Atenció Primària. Amb l’activació d’aquests corredors, Catalunya es consolidarà com a cas de referència i marcarà un precedent a tot l’Estat en la integració de drons logístics dins dels serveis sanitaris, amb un model escalable i exportable a altres territoris i serveis.
Primers vols a Tremp
El projecte del corredor aeri entre Lleida i Tremp ja ha consolidat la primera fase tècnica i de seguretat. I ara s’està tramitant amb l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) l’autorització avançada que permetrà obrir rutes regulars amb totes les garanties. Quan s’obtingui l’autorització, prevista a partir de l’estiu, s’iniciaran els primers vols del dron, amb una durada d’entre 40 i 45 minuts respecte dels prop de 75 minuts que implica la ruta convencional per carretera.
Experiències prèvies de drons en salut
Des del 2023, la Generalitat ha avaluat el potencial dels drons per transformar la logística sanitària mitjançant dues proves pilot a la Garrotxa i a la Regió Sanitària Metropolitana Nord. Els resultats van confirmar la viabilitat tècnica i assistencial del model, amb una reducció dels temps de transport superior al 70% i un descens del 98% en les emissions de CO₂. També s’ha constatat una millora de la qualitat clínica de les mostres. A la Garrotxa es va observar una disminució de la degradació de les mostres (hemòlisi, que provoca la destrucció dels glòbuls vermells en sang) d’aproximadament el 50%, i a l’àrea metropolitana les mostres van arribar en condicions òptimes, sense veure’s afectades per les irregularitats del ferm.
El projecte el lideren el Departament de la Presidència, a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), i el Departament de Salut, a través de la Fundació TIC Salut i Social. El projecte compta amb la participació del Banc de Sang i Teixits per a la validació del transport de components sanguinis, T-Systems com a col·laborador tecnològic i Pirineos Drone com a operadora de vol de drons.
Aquest projecte és també una expressió del Programa GovTech Catalunya, que promou la col·laboració entre l’Administració i l’ecosistema tecnològic per resoldre reptes públics complexos amb tecnologia útil, governada i orientada a resultats.