Planten una dotzena d’arbres i quaranta exemplars aromàtics
Un centenar d’alumnes de quart i cinquè de Primària de les tres escoles de Guissona van plantar dotze arbres i quaranta plantes aromàtiques al jardí botànic que comunica l’avinguda de Cervera, el carrer Les Oliveres i la plaça de la Pau. Aquest espai del municipi ha culminat aquest any el projecte de plantació amb la incorporació de noves espècies.
L’acció s’emmarcava dins dels actes del 3 de març, Dia Mundial de la Naturalesa, amb l’objectiu de conscienciar els nens pel que fa a la importància de preservar la flora i la fauna.
L’activitat va ser precedida d’un treball als centres educatius basat en l’observació i el coneixement dels arbres i arbustos, reforçant l’aprenentatge vivencial dels nens.