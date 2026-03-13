Treballs de millora als passos zebra i els parcs infantils
Durant els mesos de primavera
L’ajuntament de Guissona ha iniciat un pla d’actuacions en diferents punts del municipi per millorar la senyalització viària i alguns espais municipals. La intervenció més destacada és el repintat de més de 300 passos de vianants, una tasca que forma part del projecte de millora de la senyalització horitzontal i vertical als carrers de la localitat. La primera fase, en marxa des de la setmana passada, contempla el repintat de 325 passos de vianants.
Els treballs van a càrrec de l’empresa API Movilidad i suposen una inversió de 61.833,92 euros. En una segona fase, prevista per als propers mesos, es renovarà també la senyalització vertical.
Pla de millora
Paral·lelament, el consistori impulsa un pla de millora dels parcs infantils, que afectarà els espais de la Fonteta, el Parc Fluvià i les places de la Segarra, del Triangle de la Bassa. Aquesta actuació s’està desenvolupant en tres fases: una primera de manteniment i sanejament dels espais i dels diferents rètols de cada espai, amb un pressupost de 10.600 euros; una segona en què s’estan incorporant nous elements de joc per valor de 35.000 euros; i una tercera, programada per als mesos de maig i juny, centrada a reforçar la seguretat i millorar l’enllumenat a cada un dels parcs, amb una inversió prevista de 100.000 euros.
L’ajuntament també ha portat a terme la renovació del sistema de sonorització de la sala de ball del Casal de la Gent Gran, situat a l’edifici de la Fassina. En total, s’han instal·lat 32 panells d’escuma acústica, amb un cost de 4.600 euros, a càrrec de l’empresa Feedback Audiovisuals.