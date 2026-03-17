Els docents tallen la sortida de l'AP-2 i l'N-240 a Montblanc i els accessos al Port de Tarragona per l'A-27
Aquest dimarts estan convocats a l'aturada els professionals del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès
Els docents tallen aquest dimarts al matí la sortida de l'AP-2 a Montblanc en direcció a l'N-240, la mateixa N-240 i els accessos al Port de Tarragona per l'A-27 en el segon dia de vagues educatives. Aquest dimarts estan cridats a l'aturada els professionals de l'educació del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès. A Montblanc, els manifestants s'han trobat en una de les rotondes d'accés a la ciutat, a prop de l'AP-2 i de l'N-240. Cap a les 7.40 hores han barrat l'accés a l'autopista des de la rotonda amb pneumàtics, acompanyats de quatre tractors de Revolta Pagesa. Posteriorment, han caminat fins a tallar també la nacional.
A Lleida, demà dimecres està previst un tall de l'A-2 a Alcarràs i una manifestació a Lleida ciutat.