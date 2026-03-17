Els vuit cadells de gos abandonats el passat dijous a Lleida ja tenen casa
La protectora d'animals Lydia Argilés ha confirmat per xarxes que tots els gossos han estat acollits després de ser trobats en una capsa a Lleida
La protectora Lydia Argilés ha confirmat que els vuit cadells que es van trobar abandonats el dijous passat ja estan acollits i en dret d'adopció.
Els vuit cadells es van trobar en una capsa a les escombraries a la partida Vallcalent. Tots els gossos tenen aproximadament dos mesos d'edat, segons la protectora.