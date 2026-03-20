La Guàrdia Civil de Lleida estrena una unitat mòbil d’intervenció d’armes
Permetrà gestionar tràmits sense desplaçar-se
El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, juntament amb el tinent coronel de la comandància de la Guàrdia Civil de Lleida, José Antonio Ángel Gonzalo, van presentar ahir la Intervenció Mòbil d’Armes, una unitat que a partir del 13 d’abril prestarà servei en quatre municipis lleidatans perquè els ciutadans puguin fer gestions relacionades amb l’expedició o renovació de llicències i altres tràmits previstos en la normativa vigent. Crespín va destacar que l’objectiu és “atansar el servei que presta la Intervenció d’Armes als propietaris i evitar que s’hagin de desplaçar”. La unitat mòbil preveu desplaçaments mensuals itinerants. Una de les primeres destinacions podria ser Mollerussa, per l’elevat nombre de llicències que hi ha, i també les Garrigues, segons Gonzalo. Va afegir que, com que un dels tràmits més habituals va lligat amb el pagament d’una taxa que s’ha d’abonar al banc, les poblacions on anirà la unitat haurien de disposar d’entitat bancària. Per la seua part, l’agent José Francisco, responsable de la Intervenció d’Armes de la Guàrdia Civil de Lleida, va destacar que amb aquest servei volen facilitar les coses als ciutadans que no poden desplaçar-se físicament a les seues instal·lacions. S’haurà de concertar cita prèvia a través del web de la Guàrdia Civil.
A 31 de gener del 2025, la província de Lleida comptava amb un total de 19.969 llicències d’armes, de les quals 10.300 corresponien a escopetes de caça i armes de tir esportiu, i 7.600 de caça major. L’any passat, es van fer 279 inspeccions, de les quals 89 van ser en l’àmbit d’armes i la resta, en el sector dels explosius. La Intervenció d’Armes va aixecar seixanta-tres denúncies per infraccions administratives.