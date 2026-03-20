La Granja d'Escarp fa visitables les seues trinxeres de la Guerra Civil
Projecte per recuperar el Tossal de la Punta del Calvari amb ajuts de l’IEI
L’ajuntament de la Granja d’Escarp recuperarà el conjunt de trinxeres i altres estructures de la Guerra Civil situades al Tossal de la Punta del Calvari, ubicat just a sobre del nucli urbà. Aquesta actuació serà possible gràcies a una ajuda de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), en el marc de les subvencions per promoure la memòria democràtica, segons fonts municipals.
El consistori compta amb la col·laboració de l’Associació Cultural Amics de l’Ermita de Sant Jaume per a la contextualització històrica reforçant el treball conjunt entre administració i teixit associatiu per a la recuperació del patrimoni local. Les tasques d’excavació arqueològica i documentació aniran a càrrec d’una empresa especialitzada de Lleida.
Aquestes construccions, ben definides i de fàcil localització, permeten plantejar una intervenció que en facilitarà la conservació, adequació i difusió com a espai visitable i interpretatiu. La intervenció s’emmarca dins d’un projecte més ampli de recuperació del patrimoni històric del municipi, que compta amb nombroses infraestructures defensives distribuïdes pels turons del terme.
En aquest sentit, el projecte té com a objectius principals garantir-ne la preservació, aprofundir en el seu estudi i avançar en la seua integració a la Xarxa d’Espais de Memòria de Catalunya. En els últims anys, el Segrià i especialment el Baix Segre han impulsat diverses iniciatives de recuperació d’espais vinculats a la Guerra Civil, configurant una oferta patrimonial i turística cada vegada més consolidada.
En un altre ordre de coses, s’ha instal·lat un radar a l’avinguda de Lleida que alerta els conductors quan superen la velocitat permesa. Forma part del projecte de reurbanització del centre.