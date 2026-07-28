La Seu estrena Urgell, una assistent virtual per informar els turistes, pionera al Pirineu
Turisme Seu i l’ajuntament van presentar la nova eina digital, pionera al Pirineu
Turisme Seu va presentar ahir una nova assessora virtual de turisme que permetrà oferir informació turística de la ciutat i de la comarca de l’Alt Urgell les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.
Aquesta nova eina, que impulsa de manera conjunta amb l’ajuntament, naix amb l’objectiu de millorar l’experiència dels visitants, reforçar el servei que presta l’Oficina de Turisme i continuar posicionant la Seu com una destinació innovadora i pionera al Pirineu en l’aplicació de noves tecnologies al servei de les persones.
Informació actualitzada
L’eina està preparada per respondre a preguntes sobre patrimoni, rutes de senderisme i BTT, gastronomia, allotjaments, restauració, agenda cultural, esdeveniments i serveis de la ciutat.
A diferència d’altres eines virtuals d’intel·ligència artificial, aquesta assistent virtual només ofereix informació prèviament validada i incorporada pels mateixos serveis municipals. Si no disposa d’una resposta, Urgell, com ha estat batejada l’assistent, deriva l’usuari a l’oficina de Turisme, garantint d’aquesta manera la fiabilitat de la informació. La directora de Turisme Seu, Carmen Galindo, va explicar que de moment l’assistent estarà disponible en català, castellà, francès, anglès i alemany.
Identitat local
El nom d’Urgell és un homenatge a la geganta pròpia de la Seu, que és un dels principals símbols de la ciutat.
La seua imatge s’ha dissenyat amb la vestimenta tradicional del Ball Cerdà, declarat Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional. Amb aquesta imatge escollida es vol reforçar la identitat cultural de la ciutat i convertir Urgell en una nova ambaixadora digital del patrimoni, les tradicions i la cultura urgellenca.
El creador de la plataforma, Juanjo Jarauta, de l’estudi local Snow, va fer una demostració i va explicar que estarà disponible a la pàgina web de Turisme la Seu.
També es preveu la incorporació a la pantalla de l’entrada i als canals digitals municipals. L’eina també serà de gran utilitat per al sector de l’hostaleria, que podrà derivar els visitants a l’assessora virtual perquè obtinguin informació de forma immediata.