El Canal d’Urgell ofereix vuit visions de la seua identitat
Diputació i comunitat renoven el conveni per divulgar el patrimoni
La diputació de Lleida i el Canal d’Urgell han subscrit un conveni biennal, després de quatre d’anuals, pel qual la primera aportarà 60.000 euros en dos exercicis a la fundació del segon per desenvolupar el programa Espai Cultural dels Canals d’Urgell, que ofereix un total de vuit activitats l’objectiu central de les quals consisteix a “preservar, difondre, i estudiar la història i el patrimoni generat” per aquesta infraestructura de reg, que supera el segle i mig de funcionament després d’haver entrat en servei el març del 1862.
La subvenció aprovada per la Diputació cobreix 30.000 dels 37.500 € en els quals la fundació ha xifrat el cost de les deu activitats incloses al conveni (vuit de divulgatives més la difusió i la preparació amb claustres de col·legis) per a aquest any, cosa que cobreix el 80 per cent del pressupost, i reserva la mateixa quantia per a l’exercici de l’any 2027.
L’aportació “és compatible amb l’obtenció de qualsevol altra destinada a la mateixa actuació” d’altres administracions públiques, assenyala el conveni, que inclou una limitació: “En qualsevol cas, juntament amb altres ajuts, les quantitats atorgades no podran excedir el cost total de l’actuació.”
En aquest cas, el canal haurà de comunicar la quantia i les condicions d’aquestes altres subvencions a la diputació de Lleida, que aplicarà les limitacions que es derivin d’eventuals condicionants com percentatges màxims de subvenció o aportacions mínimes de fons propis.
El conveni recull el desenvolupament de deu activitats dins del programa Espai Cultural Canals d’Urgell, com les visites guiades al museu El Somni de l’Aigua, per a centres d’ensenyament, i Isidor, el viatger del temps, dirigida a alumnes d’infantil i de primària, a les quals s’afegeixen tallers i sortides pel canal per a escolars.
La proposta inclou tres “sortides de descobriment” pels canals de Ponts, Agramunt i Artesa de Segre i una altra per la Quarta Séquia Principal, que discorre per les Garrigues i el Segrià, i es completa amb altres visites guiades per a adults com Els Canals d’Urgell i el nou projecte de futur i Els Canals d’Urgell i la seva gent i, també, les jornades divulgatives i formatives Reg i futur.