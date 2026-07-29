Crèdit de 426.569 euros per a obres del Puosc a Mollerussa
Es votarà en el ple per a treballs en espais i equipaments públics. Juntament amb el reglament de participació ciutadana
El ple de Mollerussa votarà demà la contractació d’un crèdit a llarg termini de 426.569 euros amb l’Institut Català de Finances (ICF). L’ajuntament espera disposar així per endavant dels diners atorgats pel Pla Únic d’Obres i Serveis (Puosc) de la Generalitat per sufragar el setanta per cent de diferents obres: 350.000 euros es destinaran a intervencions per millorar espais públics per valor de 350.000 euros, 43.470 euros per a millores en equipaments esportius i 33.099 per millorar l’accessibilitat a la biblioteca comarcal Jaume Vila.
L’alcalde, Marc Solsona, va detallar que les obres inclouran adequar arbratge urbà, instal·lar un reg més eficient i adaptar la jardineria a les condicions climàtiques.
Durant el ple se sotmetrà també a votació el nou reglament de participació ciutadana. Una de les seues novetats serà la creació, a partir del pròxim mandat municipal, del Consell de Ciutat, un ens estable de participació i debat sobre el municipi amb representants dels grups municipals, del teixit associatiu, d’institucions locals i “ciutadania escollida específicament per garantir una representació plural i diversa”, segons l’ajuntament.
Així mateix, l’ajuntament ha iniciat una enquesta de satisfacció entre els usuaris de les piscines.
Els participants entraran en el sorteig de cinc abonaments de temporada gratuïts per a la temporada 2027.
El saló Expoclàssic celebrarà la 31a edició els dies 19 i 20 de setembre i Fira de Mollerussa ja té definits els monogràfics que protagonitzaran les exposicions que complementen l’ampli mercat d’accessoris de l’automòbil, motos i col·leccionisme clàssic. Coincidint amb el centenari de la creació de Mercedes-Benz i també de Ducati, les firmes –alemanya de cotxes, la primera, i italiana i de motos, la segona– centraran exposicions amb alguns dels seus models més emblemàtics.
El president del patronat i alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i el director tècnic de Fira de Mollerussa, Ramon Xinxó; Xavier León, president de l’Associació Motos Clàssiques Ponent, i membres del comitè organitzador del certamen es van desplaçar fins a Alguaire per tal de conèixer de prop la col·lecció privada de Ducati propietat de Josep Maria Agustí, que aportarà més d’una dotzena de models a la mostra, que també comptarà amb un seguit de peces d’altres col·leccions.
Entre les motos que es podran veure a Expoclàssic hi ha la primera Ducati del 1946 model T1, amb motor Cucciolo de quatre temps i dos marxes, o una Ducati 65 Sport del 1950, considerada la primera moto fabricada a la planta de Borgo Panigale, a la ciutat italiana de Bolonya.