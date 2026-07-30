Baqueira Beret reforça la seua oferta turística d’estiu amb 11 rutes de BTT i noves activitats d’aventura
L’estació d’esquí de Baqueira Beret i les valls de la Val d’Aran i Valls d’Àneu, a Lleida, han consolidat la seua proposta de muntanya per a la temporada estival amb una oferta orientada al turisme actiu que inclou 11 rutes de ciclisme en BTT, esports de motor elèctric i passejos a cavall.
L’estació d’esquí de Baqueira Beret i les valls de la Val d’Aran i Valls d’Àneu, a Lleida, han consolidat la seua proposta de muntanya per a la temporada estival amb una oferta orientada al turisme actiu que inclou 11 rutes de ciclisme en BTT, esports de motor elèctric i passejos a cavall.
Segons ha informat en un comunicat, la programació estival serà operativa fins el 6 de setembre a través del Telecadira Bosc i el Telecadira Clòt der Os. Així mateix, la xarxa de bicicletes BTT ha incorporat un nou tram de 550 metres al sender 'Era Tortuga', que se sumeixi als circuits 'Tortuga' i 'Telesèra', a més d’itineraris com 'Dera Cascada', 'Ta Baqueira', 'Clòt der Os' i 'Camin Dera Aigua'.
En el cicloturisme de carretera, la zona ha reforçat la seua aposta després d’obtenir la certificació 'ÒC BIKEFriendly', segell que ja suma 34 allotjaments i 23 empreses. La central de reserves de l’estació ha habilitat el lloguer de bicicletes convencionals i elèctriques, així com la contractació de guies especialitzats per recórrer els ports pirinencs.
D’altra banda, l’oferta de lleure sobre rodes s’ha ampliat amb excursions en motos elèctriques de la firma Electric Riders, a més de rutes guiades en bugui i vehicles 4x4 per pistes i miradors de la zona. Quant a les activitats eqüestres, s’han organitzat passejos a cavall al costat del restaurant Pla de Beret, entre els que destaca la ruta cap al santuari de Montgarri.
Per estructurar l’estada dels visitants durant els mesos d’estiu, el complex manté obert l’Hotel Montarto i ha unificat a la seua plataforma centralitzada la reserva d’allotjament, forfets, lloguers de material i activitats gastronòmiques, a més de programar esdeveniments culturals i esportius a les seues instal·lacions.