Corbins inverteix 212.667 € a renovar i actualitzar el consultori mèdic local: “una millora del confort de tothom”
L’ajuntament de Corbins vol rehabilitar i actualitzar el consultori mèdic local, ubicat al mateix edifici que acull el consistori. L’objectiu és adequar el funcionament de l’espai actual i els treballs es faran en dos fases. Primer l’obra civil i després les instal·lacions i paviments.
L’alcalde, Jordi Verdú, va destacar la importància de l’actuació, ja que “suposarà una millora significativa en el confort del personal mèdic i dels usuaris, atenent que és un dels serveis més ben valorats i que requereixen un espai en condicions”.
Els treballs preveuen una inversió de més de 212.667 euros i compten amb una subvenció de 124.800 euros del Pla de Cooperació municipal de la Diputació, per al finançament d’inversiónes en Salut. La resta seran finançats amb fons propis.
Suport
Verdú va valorar el suport de la Diputació “per treballar per a l’equilibri en l’àmbit de la salut, amb subvencions com la que impulsarà el nou centre mèdic de Corbins”.
El consistori ha tret recentment a licitació els treballs i les empreses interessades poden presentar ofertes en un o dos lots en què s’han dividit les obres, l’obra civil i les instal·lacions i interior.