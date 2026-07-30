TRADICIONS
Gerri de la Sal reprèn la producció de sal a les salines després de dos anys, i amb arrels de l’edat del bronze
Dissabte tindrà lloc la 6a edició de la FestaSal, una iniciativa per conèixer el mineral
L’ajuntament de Baix Pallars ha reprès la producció de sal a les salines de Gerri de la Sal després de dos anys d’inactivitat i ja ha completat la tercera recollida d’aquesta temporada. Es tracta d’un pas decisiu per preservar una tradició que ha marcat la història del poble i un ofici documentat des del segle IX i amb arrels de l’edat del bronze. L’objectiu del consistori és tornar a comercialitzar aquest producte.
Durant segles, la riquesa de Gerri depenia de la producció artesanal de sal. Tanmateix, l’activitat va entrar en decadència a finals dels anys 70 i, encara que fins fa dos anys un matrimoni del municipi continuava encarregant-se de la producció, les salines estaven pràcticament aturades des de feia temps.
“Les salines de Gerri són la identitat d’aquest poble”, va afirmar l’alcaldessa de Baix Pallars, Anna Sentinella. Va subratllar que la recuperació d’aquesta activitat ha estat una de les prioritats des de l’inici del mandat.
És per això que el municipi celebrarà aquest dissabte la 6a edició de la FestaSal. La van presentar ahir el diputat Fermí Masot, l’alcaldessa i la directora del Museu de Gerri, Aroa Yagüe.
La jornada inclourà tastos, exposicions, visites al museu, conferències, contacontes, demostracions de cuina, teatre i actuacions musicals, entre altres activitats. Segons va destacar Masot, la FestaSal és una “oportunitat per donar a conèixer la sal a través del patrimoni, la gastronomia, la divulgació històrica i la cultura popular”.