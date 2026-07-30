Moeve promou el desenvolupament rural amb el llançament de la sèrie documental 'Camins de Futur'
La companyia energètica Moeve ha presentat la seva nova sèrie audiovisual 'Camins de Futur', una iniciativa amb la qual busca recuperar i divulgar rutes rurals a Espanya per dinamitzar l'activitat econòmica, turística i social d'aquests entorns.
La companyia energètica Moeve ha presentat la seva nova sèrie audiovisual 'Camins de Futur', una iniciativa amb la qual busca recuperar i divulgar rutes rurals a Espanya per dinamitzar l'activitat econòmica, turística i social d'aquests entorns.
Els tres primers episodis de la producció, que s'emmarquen en l'estratègia de Llicència Social de l'entitat, ja es troben disponibles al canal oficial de YouTube de la firma.
Conduïda per la periodista i presentadora Adela Úcar, la sèrie aborda la realitat quotidiana i les oportunitats de desenvolupament a la Vall d'Aran a Lleida, el municipi de Calamocha a Terol i el Parc Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche a Huelva.
La producció posa el focus en el testimoni dels mateixos residents per donar a conèixer el patrimoni cultural, econòmic i social d'aquests territoris.
La responsable de Llicència Social i Aliances de Moeve, Isabel Martínez Contreras, ha destacat que la iniciativa transcendeix la mera divulgació paisatgística.
Segons ha explicat, escoltar les persones que habiten aquests entorns resulta fonamental per "generar oportunitats i construir un futur millor en l'àmbit rural", permetent visibilitzar aquells qui construeixen el teixit social d'aquestes comarques dia a dia.
En el cas de Lleida, la sèrie mostra el Camí a Montgarri, un trajecte circular de 12 quilòmetres rehabilitat per a la pràctica de senderisme i cicloturisme entre el Pla de Beret i el refugi de Montgarri, assenta sobre un santuari d'origen romànic del segle XII.
Per la seva banda, l'episodi dedicat a Terol recorre el Camí del Xiloca, un itinerari de 10 quilòmetres al terme municipal de Calamocha i la localitat de Poyo del Cid, amb vestigis d'assentaments des de l'època romana i integrat a la ruta històrica del Cid Campeador.
La tercera ruta transcorre per la província de Huelva a través del Camí de les Tres Cimeres, un traçat de 12 quilòmetres que connecta San Bartolomé, Cumbres de Enmedio i Cumbres Mayores a la Sierra de Aracena.
Aquest recorregut destaca pels seus tancaments tradicionals delimitats mitjançant la tècnica de pedra seca, una pràctica constructiva reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO.
Amb l'objectiu de donar suport al turisme rural i reactivar el comerç i l'hostaleria local, la companyia ha posat en marxa un espai web corporatiu específic dins de la seva plataforma global.
En aquest portal es recopilen els detalls dels itineraris, els seus valors patrimonials i les recomanacions de visita per als usuaris.