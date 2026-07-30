Ni plaça amb un petit amfiteatre ni pistes per a skate: Almenar conservarà l’antiga bassa
L’estructura que emmagatzemava aigua potable es mantindrà sense canvis després de propostes per modificar-la i donar-li nous usos. L’ajuntament busca una figura de protecció
Ni plaça amb un petit amfiteatre per escenificar representacions populars, ni zona per habilitar una àrea de jocs juvenils amb pistes per a skate i altres modalitats esportives. Les instal·lacions de l’antiga bassa d’aigua d’Almenar, ara dessecada, situada a la zona alta de la localitat, es quedaran com estan i es mantindrà la seua actual estructura.
Fins fa deu anys emmagatzemava l’aigua de boca de la població, però es va dessecar i va quedar en desús després de l’entrada en servei del nou dipòsit, que està construït a la zona més alta del poble, a prop del cementiri.
Segons l’alcaldessa, Teresa Malla, l’ajuntament busca una fórmula per protegir aquest enclavament i no descarta declarar-lo Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) al tractar-se d’una construcció de fa més d’un segle amb importants detalls modernistes com rosasses en relleu en l’estructura.
“Volem conservar aquest espai, ja que és representatiu de les edificacions d’aquesta zona del poble”, va dir Malla. “De vegades, quan plou intensament torna a omplir-se, però només de forma testimonial, ja que hi ha alguns corrents i filtracions que no suposen cap perill”, va indicar l’alcaldessa.
Modificació del POUM
Qualsevol intervenció a la zona hauria comportat una modificació del pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat fa més de 10 anys. Aquest hauria estat el cas si s’hagués optat per enderrocar la bassa i fer habitatges, tal com es va pensar abans que explotés la bombolla immobiliària el 2008, una opció que ha quedat totalment descartada.
“Si ara es fan canvis en el PUOM serà per extremar la protecció d’aquest espai, que es convertirà en símbol de com eren les infraestructures al passat segle XX i que mostrarà com es proveïen els habitatges amb aigua de boca abans de la construcció del nou equipament connectat a la xarxa d’aigua, també renovada”, va explicar.
Iniciades el 2015
Les obres dels dipòsits (dos que formen part d’una única infraestructura) van començar el 2015, dins de la tercera i última fase de la portada d’aigua de Pinyana que va incloure també els dipòsits d’Alguaire, la renovació del ramal de Benavent i la reforma del dipòsit de la Portella, entre altres millores valorades en més de 3 milions d’euros.
Els dipòsits d’aigua d’Almenar es van començar després de més de vuit anys d’espera i nombroses filtracions i incidències que provocaven contínues queixes veïnals, ja que a l’estar a cel obert moltes vegades es denunciaven abocaments i brutícia a l’aigua.