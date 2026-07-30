BOMBERS
Troben sana la parapentista que es buscava des de dimarts a Organyà
Van alertar de la desaparició a Organyà però no li va passar res
La parapentista que els Bombers de la Generalitat buscaven des de dimarts a la nit, com va informar SEGRE ahir, va ser trobada sana i estàlvia ahir al matí al seu cotxe. Al dispositiu van participar efectius del GRAE de la Seu d’Urgell, del Grup Caní d’Investigació (GRCR), de la Unitat de Drons, dotacions terrestres i efectius dels Bombers d’Andorra. Es tracta d’una veïna d’Andorra de 50 anys.
El dispositiu es va activar a les 21.07 hores de dimarts després que es perdés el rastre a una parapentista mentre sobrevolava la cara nord de la muntanya del Cogulló (també coneguda amb el nom de Muntanya Màgica), punt habitual d’enlairament d’aquesta pràctica esportiva.
Persones pròximes a l’aficionada van advertir que no tenien notícies d’ella després que durant el dia havia estat practicant parapent a la zona.
Els Bombers van activar el dispositiu de recerca, que es va allargar fins ahir al matí. Cap a les 7.00 hores els equips de rescat van localitzar la cadira i la tela del parapent, però la dona no era allà.
Poc després, a les 8.00 hores, els efectius van trobar la parapentista a l’interior del seu cotxe. La dona, que no portava mòbil a sobre, no havia avisat ningú de la seua situació i ni sabia que s’havia mobilitzat un extens operatiu de recerca per localitzar-la.