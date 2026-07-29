SUCCESSOS
Un robatori de 800 metres de cable inutilitza el bombatge solar de 7.000 ha de l’Algerri-Balaguer
La comunitat ha pogut continuar regant després de connectar les bombes a la xarxa elèctrica mentre reparen els danys. El nou cablat serà d’alumini, menys valuós que el coure, per evitar més furts
Un robatori de 800 metres de cable de coure a la central solar de la comunitat de regants del Canal d’Algerri-Balaguer el passat 16 de juliol ha deixat fora de servei el sistema de bombatge solar de 7.000 hectàrees de regadiu. Tot i així, el subministrament d’aigua es manté després de connectar les bombes a la xarxa elèctrica mentre es reparen els danys ocasionats pel furt.
El tècnic de la comunitat de regants, Miquel Call, explica que els lladres haurien accedit al recinte per dos punts diferents. D’una banda, van entrar a la zona on es troben les bombes d’aigua i, de l’altra, van accedir a l’àrea elevada on estan instal·lades les plaques solars, després d’esbotzar la porta de la tanca d’entrada amb un camió. Una vegada dins, van tallar el cablatge pels dos extrems fins a extreure uns 800 metres de coure.
Al tractar-se d’una instal·lació fotovoltaica, els lladres no van haver de manipular cables de corrent elèctric, ja que el robatori es va produir de nit, quan els panells no generen electricitat.
Van pelar el cable i el plàstic que el cobria va ser localitzat l’endemà en una finca a prop, el mateix dia en què la comunitat es va assabentar del robatori.
Tres dies després, el dissabte 19 de juliol, els Mossos d’Esquadra van detenir a Algerri un home de 42 anys acusat de robar un camió de l’interior d’una empresa de Balaguer. Es creu que aquest vehicle podria haver estat utilitzat per abatre la tanca de les instal·lacions de reg.
Abans del succés, la comunitat estava acabant la reparació d’una bomba solar i tenia previst posar-la en funcionament el matí del 16. Tanmateix, l’incident ho va dificultar.
Mentre no es reparin els danys, el bombatge es realitza amb energia de la xarxa elèctrica convencional. Això permet mantenir el reg, encara que amb menys capacitat.
Això comporta que no sigui possible detectar amb exactitud quantes de les 7.000 hectàrees s’han vist afectades directament. “Estem bombant menys aigua i anem escassos”, reconeix Call.
Reparació sense data
La comunitat està pendent de saber el cost de la reparació i el temps necessari per restablir el sistema fotovoltaic. El que sí que tenen clar és substituir el cablatge de coure per un d’alumini. Encara que aquest material és de menor qualitat i requereix que sigui més ample, consideren que reduirà el risc de nous furts.
No és un cas aïllat. L’increment del preu del coure, impulsat per l’elevada demanda internacional com a conseqüència del conflicte pel tancament d’Ormuz, ha provocat un augment dels robatoris d’aquest material els últims mesos.
Ara mateix, el seu preu supera els 11 €/kg en la sortida de les fàbriques i el cable pelat pot arribar a més de 10 €/kg a les ferralleries.