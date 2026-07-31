Cervera estudia l’estat de les galeries soterrades d’aigua per evitar riscos
La Paeria de Cervera impulsarà estudis sobre les galeries d’aigua de la ciutat per conèixer el seu estat i prevenir possibles afectacions. Aquesta iniciativa respon a “la preocupació a llarg termini per l’existència d’unes mines (d’aigua) que puguin provocar ensorraments o danys estructurals en superfície com a conseqüència de la seua degradació”, segons l’alcalde, Jan Pomés. L’ajuntament ja ha iniciat les primeres actuacions, com el contacte amb un historiador per elaborar un estudi.
A més, la setmana passada unitats especialitzades en subsol dels Mossos d’Esquadra van realitzar una primera inspecció d’algunes galeries i està previst que ho repeteixin al setembre. De cara al futur, s’impulsaran noves investigacions. La primera serà un estudi hidrològic i geològic per analitzar l’estat de les aigües i dels terrenys pròxims a les galeries subterrànies. Paral·lelament, es durà a terme una revisió de la planimetria existent de les mines. Amb tota la informació recopilada es redactarà un estudi tècnic que permeti avaluar el grau de consolidació de les galeries i definir possibles actuacions i projectes de conservació. Pomés va destacar la voluntat de desenvolupar part d’aquests treballs mitjançant convenis i col·laboracions amb universitats públiques catalanes.