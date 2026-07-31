Els Bombers treballen en diversos focs de llamp al Pirineu de Lleida
Les tempestes han provocat incendis forestals a Navès, Borredà, Senet, Abella de la Conca i Llimiana amb mobilització de dotacions GRAF
Els Bombers de la Generalitat treballen simultàniament en cinc incendis forestals provocats per llamps al Pirineu de Lleida i comarques veïnes. Les tempestes d'aquesta jornada han desencadenat focs a Navès, al Berguedà, l'Alta Ribagorça i el Pallars Jussà, amb una important mobilització de mitjans aeris i terrestres per contenir les flames en zones de difícil accés.
L'incendi més important s'ha registrat a Navès, a la Vall d'Ora (Solsonès), on el flanc dret cremava amb intensitat i requereia la intervenció de 9 dotacions terrestres, incloent-hi Grups de Reforç d'Actuacions Forestals (GRAF) i Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF). A més, s'han desplegat 6 mitjans aeris MAER: 2 helicòpters bombarders, 2 helicòpters de coordinació i comandament i 2 avions. Aquest foc ha provocat el tall de la C-26 a Montmajor i de la BV-4241 a Castellar del Riu.
A prop de les 13 hores del migdia s'ha donat per estabilitzat el foc. Els Bombers l'han perimetrat amb línia d'aigua i hi mantenen 13 dotacions terrestres i 3 d'aèries.
A Borredà, entre aquesta localitat, Vilada i la Quar, al Berguedà, els bombers treballen amb 4 dotacions terrestres i 1 helicòpter. La dificultat del terreny ha obligat a helitransportar personal GRAF i accedir per terra a través d'un corriol, utilitzant eines manuals per combatre les flames.
Al foc de llamp de Navès, a la Vall d'Ora, el flanc dret crema amb intensitat i treballem amb 9 dotacions terrestres, amb #GRAF i #EPAF, i 6 mitjans aeris #MAER (2🚁 bombarders, 2🚁 de coordinació i comandament i 2✈️)#bomberscat https://t.co/MunvpJppxM pic.twitter.com/ronecrMtIa— Bombers (@bomberscat) July 31, 2026
Incendis a l'Alta Ribagorça i el Pallars Jussà
Al municipi de Senet, a l'Alta Ribagorça, 2 dotacions terrestres i 1 helicòpter treballen per extingir un altre foc de llamp. Paral·lelament, a Abella de la Conca, al Pallars Jussà, s'han mobilitzat 2 dotacions de bombers, mentre que a Llimiana, també al Pallars Jussà, 1 dotació terrestre combat les flames provocades per la tempesta.
El dispositiu d'emergència inclou un total de 8 dotacions terrestres a Navès, 3 dotacions i personal GRAF helitransportat a Borredà, 2 dotacions i 1 helicòpter a Senet, 2 dotacions a Abella de la Conca i 1 dotació a Llimiana. La coordinació entre mitjans aeris i terrestres resulta fonamental per contenir els incendis en zones de muntanya d'accés complicat.