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Els Bombers treballen en diversos focs de llamp al Pirineu de Lleida

Les tempestes han provocat incendis forestals a Navès, Borredà, Senet, Abella de la Conca i Llimiana amb mobilització de dotacions GRAF

Els Bombers treballen en diversos focs de llamp al Pirineu de Lleida

Els Bombers treballen en diversos focs de llamp al Pirineu de Lleida

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Segre

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Els Bombers de la Generalitat treballen simultàniament en cinc incendis forestals provocats per llamps al Pirineu de Lleida i comarques veïnes. Les tempestes d'aquesta jornada han desencadenat focs a Navès, al Berguedà, l'Alta Ribagorça i el Pallars Jussà, amb una important mobilització de mitjans aeris i terrestres per contenir les flames en zones de difícil accés.

L'incendi més important s'ha registrat a Navès, a la Vall d'Ora (Solsonès), on el flanc dret cremava amb intensitat i requereia la intervenció de 9 dotacions terrestres, incloent-hi Grups de Reforç d'Actuacions Forestals (GRAF) i Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF). A més, s'han desplegat 6 mitjans aeris MAER: 2 helicòpters bombarders, 2 helicòpters de coordinació i comandament i 2 avions. Aquest foc ha provocat el tall de la C-26 a Montmajor i de la BV-4241 a Castellar del Riu.

A prop de les 13 hores del migdia s'ha donat per estabilitzat el foc. Els Bombers l'han perimetrat amb línia d'aigua i hi mantenen 13 dotacions terrestres i 3 d'aèries. 

A Borredà, entre aquesta localitat, Vilada i la Quar, al Berguedà, els bombers treballen amb 4 dotacions terrestres i 1 helicòpter. La dificultat del terreny ha obligat a helitransportar personal GRAF i accedir per terra a través d'un corriol, utilitzant eines manuals per combatre les flames.

Incendis a l'Alta Ribagorça i el Pallars Jussà

Al municipi de Senet, a l'Alta Ribagorça, 2 dotacions terrestres i 1 helicòpter treballen per extingir un altre foc de llamp. Paral·lelament, a Abella de la Conca, al Pallars Jussà, s'han mobilitzat 2 dotacions de bombers, mentre que a Llimiana, també al Pallars Jussà, 1 dotació terrestre combat les flames provocades per la tempesta.

El dispositiu d'emergència inclou un total de 8 dotacions terrestres a Navès, 3 dotacions i personal GRAF helitransportat a Borredà, 2 dotacions i 1 helicòpter a Senet, 2 dotacions a Abella de la Conca i 1 dotació a Llimiana. La coordinació entre mitjans aeris i terrestres resulta fonamental per contenir els incendis en zones de muntanya d'accés complicat.

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