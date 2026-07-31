CARRETERES
La Generalitat aconsella abaixar la velocitat a l’autovia A-2 de Cervera a la Panadella mentre no es repari
En el tram Cervera-la Panadella, en obres al setembre. Arranquen els treballs per reparar el clot de la C-28 al port de la Bonaigua, que costen 8 milions d’euros
La Generalitat aconsella reduir la velocitat de circulació en l’A-2 entre Cervera i la Panadella mentre no es condicioni aquest tram d’autovia, amb greus dèficits històrics d’inversió, segons ha reconegut la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
En resposta a preguntes del grup de Junts al Parlament, la consellera considera que “per millorar la seguretat mentre no s’executi la reforma integral prevista pel ministeri, de manera provisional, seria recomanable reduir la velocitat màxima permesa en el tram afectat”, de 120 quilòmetres per hora.
El febrer passat, les pluges van acabar de deteriorar la calçada i van causar importants clots que danyaven cotxes i van obligar a una intervenció d’urgència, a l’espera d’una reforma global. Fonts de Carreteres van assenyalar que les obres estan previstes per a la primera setmana de setembre.
Paneque assenyala en la seua resposta que “la reducció de la velocitat no resol les patologies del ferm però augmenta el temps de reacció dels conductors” en cas d’incidència. Recomana també reforçar la senyalització vertical per indicar les limitacions de velocitat temporals, així com els rètols digitals.
Aquestes mesures, tanmateix, dependrien del ministeri. La consellera va recordar que Transports ha reformat 41 quilòmetres de l’autovia a Lleida per 31 milions d’euros però falten els 8,5 quilòmetres finals de la Segarra, un dels trams més perjudicats per la falta d’inversió.
On sí que han començat les obres és a la C-28 al port de la Bonaigua, afectat per despreniments i un gran clot sota la calçada a causa de moviments de terra, anomenats “paleodespreniments”, en paraules de Ramon Ramírez, director general d’Infraestructures de la Generalitat.
Territori ha iniciat la reparació del forat perforant 30 metres de profunditat des de la carretera per col·locar pilones d’acer i omplir-les de formigó per estabilitzar el terreny.
En declaracions a 3Cat recollides per SEGRE i confirmades per Territori, Ramírez i el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, van explicar que l’obra prova de “cosir” el terreny afectat i “contenir-lo”.
Nadal va dir que en paral·lel porten a terme l’estudi sobre un eventual túnel de la Bonaigua, que reivindiquen els alcaldes. Les obres de la C-28 duraran un any i mentre hi haurà pas alternatiu per als vehicles i continuarà monitorant-se la muntanya. Aquestes obres estan pressupostades en uns vuit milions d’euros.