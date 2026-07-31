Les Band Tokades reivindiquen la percussió a l’Aquelarre
Estrenaran l’espectacle ‘Arkhé’, inspirat en Empèdocles, amb un ballarí
Després de més de vint anys des de la seua primera actuació en els Divendres de l’Aquelarre, Band Tokades oferirà la seua divuitena funció aquest agost en el marc de la festa. Presentarà Arkhé, un espectacle inspirat en el pensament del filòsof grec Empèdocles, que defensava que l’origen de les coses sorgeix de la combinació dels quatre elements: terra, aire, aigua i foc.
Després de tres mesos de preparació, Pau Terribas, al capdavant de la codirecció del grup de percussió no mixt, explica que la proposta recupera el protagonisme de la percussió, combinant-la amb la dansa. “S’assembla més a l’espectacle de fa dos anys, Bandruaid, que al de l’any passat, on va predominar la producció musical”, assenyala. La principal novetat serà la participació del ballarí de Cervera Èric López, que s’incorporarà al muntatge després d’anys col·laborant amb la batucada feminista. “Surt com un artista més de l’espectacle. Portava temps amb ganes de participar-hi i aquesta fórmula beneficia ambdós parts”, afirma Terribas.
La posada en escena serà a la plaça Major. La major part de les percussionistes actuaran des de l’escenari principal per potenciar la qualitat del so, mentre que un carro mòbil permetrà atansar part de l’espectacle al públic i dotar de més dinamisme la proposta. Band Tokades destaca que poder obrir cada any l’Aquelarre suposa un reconeixement al treball que realitza l’entitat i valora la llibertat creativa de què disposa per dissenyar un espectacle propi. La formació, integrada per 18 percussionistes, va afrontar fa tres anys un relleu generacional que va permetre garantir-ne la continuïtat. No obstant, Terribas reconeix que mantenir viu el projecte continua sent un dels principals reptes. “Ens preocupa que a les noves generacions els costi assumir el compromís que requereix un grup que funciona de forma totalment altruista i per amor a l’art”, explica. Tot i així, es mostra convençuda que la batucada tirarà endavant.